Sparta Sarpsborg - Bodo Glimt rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Sparta Sarpsborg, 29 Nisan 2018 Pazar günü Bodo Glimt takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Sparta Sarpsborg 8 puanla 9. sırada, Bodo Glimt 4 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sparta Sarpsborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bodo Glimt, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 599 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sparta Sarpsborg kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Bodo Glimt sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sparta Sarpsborg son hafta oynanan Brann maçında 2-1 yenildi.

Bodo Glimt ise Rosenborg karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Sparta Sarpsborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sparta Sarpsborg, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

Bodo Glimt ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bodo Glimt, 1 gol atarken 4 gol yedi.