Sparta Sarpsborg - Bodo Glimt rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Sparta Sarpsborg, 29 Nisan 2018 Pazar günü Bodo Glimt takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Sparta Sarpsborg 8 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Bodo Glimt 4 puanda ve 14. sırada. Sparta Sarpsborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bodo Glimt, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 599. İddaa'da Sparta Sarpsborg kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Bodo Glimt kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sparta Sarpsborg önceki hafta Brann mücadelesinde 2-1 yenildi.

Bodo Glimt ise Rosenborg karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sparta Sarpsborg, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Bodo Glimt, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bodo Glimt 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.