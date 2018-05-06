Sparta Sarpsborg - Molde sahaya çıkıyor

Sparta Sarpsborg ve Molde, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Sparta Sarpsborg 9 puanla 9. sırada, Molde 13 puanla 4. sırada bulunuyor. Sparta Sarpsborg son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Molde son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 630. İddaa'da Sparta Sarpsborg kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Molde kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sparta Sarpsborg önceki hafta Molde mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Molde ise Sparta Sarpsborg karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Sparta Sarpsborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sparta Sarpsborg, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

Molde ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Molde, 1 gol atarken 4 gol yedi.