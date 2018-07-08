Sparta Sarpsborg - Ranheim düellosu

Norveç Eliteserien maçında Sparta Sarpsborg ile Ranheim, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Sparta Sarpsborg 23 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Ranheim 29 puanda ve 3. sırada. Sparta Sarpsborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Ranheim, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 429. İddaa'da Sparta Sarpsborg kazanır 1.50, berabere biter 3.50, Ranheim kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Sparta Sarpsborg son hafta oynanan Ranheim maçında 1-0 kazandı.

Ranheim, Sparta Sarpsborg karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Sparta Sarpsborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Sparta Sarpsborg, kendi sahasında 17 gol attı, 9 gol yedi.

Ranheim, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ranheim 7 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.