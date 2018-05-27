Sparta Sarpsborg - Stabaek maçı öncesi rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Sparta Sarpsborg, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Stabaek takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Sparta Sarpsborg 19 puanla 5. sırada, Stabaek 10 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sparta Sarpsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Stabaek, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 369 kodlu maçı oynayanlar; Sparta Sarpsborg galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Stabaek galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Sparta Sarpsborg önceki hafta Molde mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Stabaek ise Viking karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sparta Sarpsborg, 11 gol attı ve 4 gol yedi.

Stabaek ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stabaek, 4 gol atarken 12 gol yedi.