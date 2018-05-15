Sparta Sarpsborg - Start Kristiansand maçı heyecanı

Sparta Sarpsborg ve Start Kristiansand, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 13 puanlı Sparta Sarpsborg 7. sırada bulunuyor, Start Kristiansand 4 puana sahip ve 16. sırada. Sparta Sarpsborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Start Kristiansand, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 462 kodlu maçı oynayanlar; Sparta Sarpsborg galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Start Kristiansand galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sparta Sarpsborg son haftadaki Brann müsabasında 2-1 yenildi.

Start Kristiansand ise Stabaek karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Sparta Sarpsborg, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

Start Kristiansand, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Start Kristiansand 1 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.