Sparta Sarpsborg - Tromsö maçı rakamları

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Sparta Sarpsborg, 24 Haziran 2018 Pazar günü Tromsö takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 22 puanlı Sparta Sarpsborg 5. sırada bulunuyor, Tromsö 20 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Sparta Sarpsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tromsö, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 226 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sparta Sarpsborg kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Tromsö sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Sparta Sarpsborg son hafta oynanan Molde maçında 2-2 berabere kaldı.

Tromsö, Brann karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sparta Sarpsborg, 15 gol attı ve 6 gol yedi.

Tromsö, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Tromsö, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.