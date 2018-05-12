Spartak Moscow - Dinamo Moscow maçı öncesi rakamlar

Rusya Premier Lig maçında Spartak Moscow ile Dinamo Moscow, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. 56 puanlı Spartak Moscow 2. sırada bulunuyor, Dinamo Moscow 37 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Spartak Moscow, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dinamo Moscow, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 406 kodlu maçı oynayanlar; Spartak Moscow galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Dinamo Moscow galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Spartak Moscow son hafta oynanan Dinamo Ufa maçında 3-1 yenildi.

Dinamo Moscow ise Zenit St. Petersburg karşılaşmasında 0-3 yenildi.

Spartak Moscow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Spartak Moscow, kendi sahasında 27 gol attı, 12 gol yedi.

Dinamo Moscow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Dinamo Moscow, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.