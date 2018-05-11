Spartak Moscow II - Sibir Novosibirsk rakamlar

Spartak Moscow II ve Sibir Novosibirsk, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. 39 puanlı Spartak Moscow II 16. sırada bulunuyor, Sibir Novosibirsk 53 puana sahip ve 7. sırada. Spartak Moscow II son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sibir Novosibirsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 201 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spartak Moscow II kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Sibir Novosibirsk sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler.

Spartak Moscow II son haftadaki Shinnik müsabasında 1-2 yenildi.

Sibir Novosibirsk ise Neftekhimik karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Spartak Moscow II, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Spartak Moscow II, kendi sahasında 20 gol attı, 29 gol yedi.

Sibir Novosibirsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Sibir Novosibirsk, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.