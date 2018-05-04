Spartak Moscow - Rostov düellosu

Rusya Premier Lig maçında Spartak Moscow ile Rostov, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Spartak Moscow 53 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Rostov 34 puanda ve 12. sırada. Spartak Moscow son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rostov, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 351 kodlu maçı oynayanlar; Spartak Moscow galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Rostov galibiyet oranı 5.00. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Spartak Moscow son haftadaki Rubin Kazan müsabasında 2-1 kazandı.

Rostov, Zenit St. Petersburg karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Spartak Moscow, evinde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 12 gol yedi.

Rostov, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rostov 13 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.