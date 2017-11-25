Almanya'da SPD'nin gençlik teşkilatı 'Büyük Koalisyon'a karşı

Sosyal Demokrat Partinin (SPD) gençlik teşkilatı "Jusos", Almanya’da koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gündeme gelen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile SPD arasında bir koalisyonun kurulmasına karşı çıktı.

"Jusos" Genel Başkanı Johanna Uekermann, Saabrücken kentinde düzenlenen toplantıda, bir çok şeyin belirsiz olduğunu ancak yeniden büyük koalisyon olarak nitelenen CDU/CSU-SPD hükümetinin kurulmaması gerektiğini söyledi.

SPD’nin 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerde tarihinin en kötü sonucunu aldığına işaret eden Uekermann, “büyük koalisyonun” şu andaki durumun çözümü olmadığını aksine SPD'nin aldığı başarısızlığın en büyük sebebi olduğunu kaydetti.

Uekermann, ülke için alınan tüm sorumluluğa rağmen SPD’nin unutulmaması gerektiğini ifade ederek, SPD’nin büyük koalisyona girmesi durumunda inandırıcılığını kaybedeceğini savundu.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in parti liderleriyle yapacağı toplantıya katılacağını, bundan sonra atılacak adımları tartışacaklarını ve bu temaslardan sonra partisinin herhangi bir hükümette rol alması görüşünün çıkması durumunda, son kararı parti üyelerinin vereceğini ifade etmişti.