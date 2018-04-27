Sperm detoks yöntemi bebek sahibi olmada şansı artırıyor!

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında kullanılan sperm detoks yöntemi çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin anne baba olma hayalini gerçekleştiriyor. Bu yöntem tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında başarı şansını arttırıyor.
Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında kullanılan sperm detoks yöntemi çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin anne baba olma hayalini gerçekleştiriyor. Tedaviyi uyguladıklarını tüp bebek tedavilerinde başarı şansının arttığını belirten Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, seçilmiş hasta gruplarına spesifik olarak sperm detoks tedavisini uyguladıklarını ifade etti.
SPERM DNA HASARI YÜKSEK OLANLARA ANTİOKSİDAN TEDAVİSİ YAPILIYOR
Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının 3 ya da daha fazla tüp bebek denemesine rağmen başarılı olamama durumu olduğunu kaydeden Çoksüer, “Günümüzde bakıyoruz infertilt oranları özellikle erkeğe bağlı infertilt oranları git gide daha da artıyor. Bu oranların yüzde 40’ı kadına bağlı, yüzde 40’ı erkeğe bağlı yüzde 10’u hem erkek hem kadın, yüzde 10’u ise açıklanamayan infertilt şeklinde yorumlanıyor. Erkek faktör infertiltlerin yüzde 50’ye varan bir faktör olduğunu biliyoruz.
Tüp bebek başarısızlığında da başarıyı sağlayabilmek için kaliteli bir yumurta, kaliteli bir sperm ve embriyo transferi olması gerekiyor. Bu yüzden tüp bebek tedavisinde başarıya ulaşmak için şampiyon, iyi seçilmiş sperm tercihi çok çok önemlidir. Sperm kalitesinin, genetik yapısının sağlıklı olmaması başarı şansını ciddi anlamda etkiliyor. Biz de kendi kliniğimizde bu tür hastalarda özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olanlarda sadece spermograf testi yapmıyoruz. Aynı zamanda sperm DNA hasarı ve oksidetif stres düzeylerine bakıyoruz. Eğer sperm DNA hasarı yüksek ise bu hasta gruplarda biz bu hastalara hemen tüp bebek yapmıyoruz. Bunlara antioksidan tedavi veriyoruz. Antioksidan tedavisi biz tüp bebek uygulaması yaptık ve uygulamadan sonra başarıyı elde ettik” dedi.
“AMACIMIZ FAKTÖRÜ SAPTAYIP TEDAVİ VERMEK"
Amaçlarının faktörün ne olduğunu saptayıp ona göre tedavi vermek olduğunu söyleyen Çoksüer, “Çünkü hasta birçok tüp bebek denemesi yapmış ve başarısız olmuş. Her gittiği klinikte direkt tüp bebek tedavisi yapılmış fakat bize geldiğinde biz baktığımızda antioksidan tedavi vererek, sperm DNA hasarı ve oksidatif stres değeri tespit edilerek bunlara antioksidan tedavi verdikten sonra tüp bebek uygulaması yapıyoruz. Buna bağlı olarak da başarı şansının daha da yüksek olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili çalışmalar mevcut özellikle sperm DNA hasrı olanlarda tüp bebek başarı oranının daha düşük olduğunu görüyoruz. Biz de bu çalışmalardan yola çıkarak bu tür hasta gruplarında önce hastaya özel spesifik tedavi veriyoruz ondan sonra tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. Tedavi öncesindeki DNA hasarı ile tedavi sonrası DNA hasarına bakıyoruz kaliteli DNA’sı sağlam olan spermleri seçme ihtimalimiz de artmış oluyor. Buna bağlı olarak tüp bebek başarı şansımız ciddi derecede arttığını görüyoruz” diye konuştu.
“SPERM DNA HASARINA BAKILIYOR"
Avrupa’nın önde gelen tüp bebek merkezlerinde, Amerika ve yurtdışında yöntemin kullanıldığının altını çizen Çoksüer, şöyle konuştu: “Özellikle sperm DNA hasarına bakılıyor. Biz de kendi kliniğimizde bu tür seçilmiş hasta gruplarında rutin olarak bakıyoruz. Rutin olarak önce antioksidan tedavi, sperm detoks tedavisi veriyoruz. Tedaviyi yaptıktan sonra kontrol tahlillerinde eğer gerçekten oksidatif stres düzeyinde, sperm DNA hasarında ciddi bir iyileşme olduysa ondan sonra tüp bebek kararı alıyoruz. Bu tür yöntemleri uyguladığımızda tüp bebek başarı şansı da artıyor. Onun için biz de bu şekildeki hastalarda sperm detoks tedavisini önemsiyoruz.”
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