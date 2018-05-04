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Beslenmedeki değişiklikler doğurganlığı artırıyor. Peki kadınlarda gebe kalma şansını artırmak ve erkeklerde de sperm kalitesini düzeltmek için ne yemeli, ne yememeli? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, sizler için mükemmel bir üreme diyeti hazırladı: