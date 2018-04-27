Spezia - Cremonese maçı istatistikleri

Spezia ve Cremonese, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Spezia 47 puanla 11. sırada, Cremonese 43 puanla 14. sırada bulunuyor. Spezia, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cremonese son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 281 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spezia kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.50, Cremonese sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Spezia son hafta oynanan Trapani maçında 1-0 yenildi.

Cremonese ise Siracusa karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Spezia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Spezia, kendi sahasında 23 gol attı, 12 gol yedi.

Cremonese ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 11 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cremonese, 17 gol atarken 16 gol yedi.