Spezia - Cremonese maçı istatistikleri

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Spezia, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Cremonese takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Spezia 47 puanla 11. sırada, Cremonese 43 puanla 14. sırada bulunuyor. Spezia son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cremonese son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 281 kodlu maçı oynayanlar; Spezia galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.50, Cremonese galibiyet oranı 3.00.

Spezia son haftadaki Trapani müsabasında 1-0 yenildi.

Cremonese, Siracusa karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Spezia, 23 gol attı ve 12 gol yedi.

Cremonese, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 11 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Cremonese, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.