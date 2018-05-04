Spezia - Pro Vercelli rakamlar

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Spezia, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Pro Vercelli takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 50 puanlı Spezia 11. sırada bulunuyor, Pro Vercelli 37 puana sahip ve 22. sırada. Ev sahibi Spezia, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Pro Vercelli son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 277 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spezia kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Pro Vercelli sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Spezia önceki hafta Vicenza mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Pro Vercelli ise Frosinone karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Spezia, evinde 9 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 12 gol yedi.

Pro Vercelli ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pro Vercelli, 24 gol atarken 36 gol yedi.