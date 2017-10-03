SpiceJet 1.7 milyar dolara Bombarbier'den 50 adet Q400 aldı

Bombardier'in şubat ayında düzenlenen Singapur Airshow'da ilk kez görücüye çıkardığı pervane gücüyle itiş sağlayan turboprop Q400 modelinde tarihi bir alım gerçekleşti.

Hindistan'da faaliyet gösteren düşük maliyetli havayolu şirketi SpiceJet, tam 50 uçaklık sipariş verdi ve tek seferde en büyük Q400 alımını yaptı. Toplam maliyeti 1.7 milyar dolar olması beklenen siparişle SpiceJet, 90 koltuklu turboprop uçakları kullanacak ilk havayolu şirketi olacak.

SpiceJet'in bu siparişiyle, Kanada merkezli Bombardier'in aldığı toplam Q400 siparişi 610 uçak oldu.

Ülke içindeki ve uluslararası pazarını genişletmek isteyen SpiceJet ise ortalama 35 milyon dolar birim maliyeti olan 90 koltuklu Q400 modeliyle, Asya - Pasifik bölgesindeki yükselen talebi karşılamaya çalışacak.

IATA verilerine göre Hindistan, hava trafiğindeki artış anlamında yurt içi bazında yüzde 20'yi aşan büyümeyle küresel lider konumunda.

SpiceJet'in filosunda 20 adet 78 koltuklu Bombardier Q400 uçağın yanı sıra 135 adet Boeing 737 MAX 8s, 30 adet Boeing 737-800, 4 adet 737-900 ve 2 adet de 737-700 bulunuyor. Hindistan şirketi geçtiğimiz günlerde de 20 adet MAX 10S sipariş etmişti.

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