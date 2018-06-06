Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım esaslarında düzenleme yaptı. Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre düzenlemeyle, Türk Telekom’un (TT) ana hissedarı OTAŞ’a sağlanan kredi ile ilgili çözüm süreci için de ışık yakılmış oldu. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan ve pay alım teklifi tebliğinde değişiklik yapan tebliğle, “Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet” başlıklı 18. maddeye ek yapıldı.
Maddeye eklenen iki fıkraya göre, banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması durumunda, SPK, başvuru üzerine pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verebilecek. Öte yandan kurul, pay sahipliğinin niteliğini belirleyen bir mevzuat hükmünün yerine getirilmesi amacıyla payların devredilmesi durumunda da pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muaf tutabilecek.
ÇAĞRIYA GEREK KALMAYACAK
Konuya yakın kaynaklar, OTAŞ’ın 2013’te aldığı kredi karşılığında teminat olarak gösterdiği TT’nin yüzde 55 hissesini, bankaların kuracağı ortak şirket üzerinden alması halinde bu muafiyetten yararlanabileceğine dikkat çekti. SPK’nın son düzenlemesiyle bu hisseleri almak için özel amaçlı işletme kurulması durumunda bankaların çağrı zorunluluğu olmayacak. OTAŞ’ın borç yapılandırılması kapsamında çalışmalarını sürdüren bankalar, böylece ekstra bir maliyet ile de karşılaşmamış olacak.
MERKEZ BANKASI’NIN RAPORLARINA DA YANSIDI
Merkez Bankası’nın geçen hafta açıkladığı Finansal İstikrar Raporu Mart 2018 sayısında da son üç ayda yakın izlemedeki kredilerde önemli artış olduğu görülmüştü. Bu artışın büyük montanlı kurumsal kredilerde yaşanan yapılandırmalar ve 2018 yılı başında bankalarca kullanılan raporlama sistemindeki değişiklikle bağlantılı olduğu vurgulanmıştı. İzlemeye alınan kredilerin, başta Türk Telekom olmak üzere büyük grupların kredilerinin yapılandırılması nedeniyle 77 milyar liradan 152 milyar liraya tırmanması, analist raporlarında da dikkat çekilen bir gelişme oldu.
2013’TE ALINAN KREDİ İKİ YILDIR ÖDENEMİYOR
2005’teki özelleştirme ile TT’nin yüzde 55’ini 6.5 milyar dolara satın alan Oger Grubu, satın almayı Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) üzerinden yapmıştı. Oger, ardından kullandığı kredinin her biri 290 milyon dolar büyüklükteki Eylül 2016 ve Mart 2017 ayı geri ödemelerini yapamamıştı. OTAŞ’ın TT’nin yüzde 55 hissesini teminat olarak verdiği kredisinin geri ödemelerini yapamaması üzerine bankalar geçen yıl sonunda OTAŞ’a verilen krediyi yakın izlemeye almıştı. OTAŞ’ın 2013’te 30’a yakın bankadan aldığı kredide en büyük pay 1.5 milyar dolar ile Akbank, yaklaşık 1 milyar dolar ile Garanti Bankası ve yaklaşık 500 milyon dolara karşılık gelen tutar ile İş Bankası’nda bulunuyor.
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