Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurulu (SPL) tarafından 9-10 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavalarına katılan adaylar, SPK sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, SPK sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2017 SPL sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler..

SPK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2017

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavlarına 9-10 Aralık tarihinde katılan adaylar, 'SPK sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Fakat SPK sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Bir önceki sınav 27-28 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş, sonuçlar ise 3 Temmuz'da açıklanmıştı. Buna göre 9-10 Aralık'ta yapılan sınavın sonuçlarının da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

SPK sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

SPK sınav sonuçları

SPL sınav sonuçları

Sermaye Piyasası Kurulu

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