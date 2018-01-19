Spor Bakanı Bak, adaylık sürecinin hayırlı olmasını dileyerek, "Gittiğimiz her yere heyecan veririz. Yaptığımız yatırımlarla ve statlarla bunu hak ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve halkımızın desteği var. Yaptığımız birçok organizasyon var. G20 zirvesini başarıyla gerçekleştirdik. Bize çok yakışır. TFF başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Yaptığımız statlarla, tesislerle heyecan ve sloganımızla bu organizasyonu başarıyla yapacağımıza inanıyoruz" dedi.
Ülke olarak büyüyen bir ekonomiye sahip olunduğunu vurgulayan Bak, "Spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi çok önemli. Düşünceleri çok önemli. Hükümetimizin desteği çok önemli. Aziz milletimizin desteği de çok önemli. Duygulu, heyecanlı bir milletiz. Hak ediyoruz ve bu ülkeye yakışır diyoruz" diye konuştu.
DEMİRÖREN: "MÜSLÜMAN ÜLKE OLARAK BU ORGANİZASYONU ALMAK İSTİYORUZ"
Futbol Federasyonu Başkanı Demirören ise, Türkiye'nin ekonomik gücü ve altyapısıyla beklentileri karşılayacağını dile getirerek, "Bu ülke artık bunu hak etti. Müslüman ülke olarak bu organizasyonu almak istiyoruz. 4 kez müracaat ettik. Ülke ve federasyon olarak daha güçlüyüz. Bu gücümüzü, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve hükümetimize borçluyuz. Bir yola çıktık ve bu federasyonun değil Türkiye'nin meselesidir. Millet olarak kenetlendiğimiz süre yapamayacağımız bir şey yok. 2023'de Cumhuriyetimizin 100. yılı. Dikkat edin. Her 100. yılda o ülkenin bir organizasyonu varsa, ona veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği 2023 hedefinde büyüyen Türkiye'de, büyüyen federasyon ve gelişen futbolla en güçlü aday biziz" şeklinde konuştu.
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