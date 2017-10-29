Spor dünyasından 29 Ekim mesajları

BEŞİKTAŞ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. yıl dönümü heyecanını yaşamaktayız.



En büyük Beşiktaşlı Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azim ile ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam edecektir.



Ülkemizin yüksek menfaatleri için, kurumsal ve daha güçlü olma yolunda ilerlerken, özellikle Avrupa arenasında ülkemizi gururlandıran sonuçlar elde etme hedefimizi sergiliyoruz.



Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi bir kez daha iletiyorum.



94 yıldır ışıldayan, milletimizin önünü aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.



FENERBAHÇE

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıldönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu özel günün yıl dönümünü bir kez daha tecrübe etmenin eşsiz sevinci içerisindeyiz.



Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, O'nun silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin var olması adına canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.



GALATASARAY

Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" düşüncesiyle kurulan Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyoruz.



Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynı zamanda Yüce Türk Milleti’nin "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" olarak yaşama garantisidir.



Yüce Türk Milleti, kendisine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, bu şekilde geleceğe taşımak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.



Bu duygu ve düşüncelerle, ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi bir kez daha sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz.

TRABZONSPOR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. yıldönümünü coşkuyla kutlarken, bizlere bu eşsiz mirası emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

TFF

"Kurtuluş Savaşı'nda her türlü zorluk ve imkansızlığa karşı destansı bir bağımsızlık mücadelesi veren Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının 29 Ekim 1923'te, Türk Milletinin kendini yönetme karakterini dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olmaktan her zaman kıvanç duyan Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz."

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"Cumhuriyetimizin her anlamda gelişmesinin ve bütün değerleriyle sonsuza dek var olmasının, hepimizin ortak sorumluluğu olduğu bilinci ile Cumhuriyet Bayramımızın 94. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."



TVF

"Cumhuriyet Bayramımızın 94. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm dava arkadaşlarını, gazilerimizi, bağımsızlık mücadelesine katılan bütün kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

THF

"Türkiye Cumhuriyetinin 94. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşları ile kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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fenerbahçe

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