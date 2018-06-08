Spor dünyasından Erdoğan Demirören için mesajlar

Ünlü koç Ergin Ataman Erdoğan Demirören için açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Erdoğan Demirören'in basketbol ve Beşiktaş aşkıyla yanıp tutuşan bir insan olduğunu söyledi.

İşte Ataman'ın açıklamalar:

Üzüntümüz çok büyük. Kendisiyle birlikte çalışma şansı yakaladım. Büyük bir insan olmasının dışında mali sıkıntılar yüzünden takım kuramıyorduk. Erdoğan Amca'ya gittik. Milangaz ile birlikte büyük bir sorumluluk aldık. Deron Williams gibi çok önemli bir ismi getirdik ve üç kupayla sezonu bitirdik. Öyle bir profil çiziyordu ki takımın parçası gibiydi. Türk sporunun ihtiyaç duyduğu en önemli figürlerden biriydi. Maddiyatın ötesinde manevi olarak gerçek bir spor adamıydı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra beni arardı, moral verirdi. Hakikaten bambaşka bir insandı. Mütevazı bir kişiliğe sahipti. Avrupa Basketbol Şampiyonası vardı İstanbul'da 10 ay önce. Arkamı döndüm, herkesin oturduğu tribünde Erdoğan Demirören torununu almış, halkın içindeydi. Çok şaşırdım. 'Torunum çok seviyordu, maça geldim' demişti. Çok üzgünüm, şoktayım.

TÜRK SPORU YASTA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası ve aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu üyesi olan Erdoğan Demirören'in vefadı sonrası, TFF, kulüpler ile spor dünyasından isimler şu mesajları yayınladı:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, iş dünyasının önde gelen ismi Erdoğan Demirören, bugün İstanbul'da vefat etti. Türk sporuna önemli katkıları bulanan ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Erdoğan Demirören, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesiydi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; Yıldırım Demirören ve tüm Demirören ailesine, sevenleri ile iş dünyasına başsağlığı diliyoruz.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Demirören'in her zaman sporun içinde yer alan, değerli bir insan olduğunu dile getirerek, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun; Sayın Erdoğan Demirören, çok sevip saydığımız bir insandı. Ayrıca her zaman sporun içinde olan biriydi. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Yakınlarınızın kaybını böyle ansızın öğrendiğinizde acımız daha da derin oluyor. Biz de bu sabah aldığımız bu acı haber ile büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Erdoğan Bey çok değerli bir insandı. Çok babacan, çok sevecen, herkesle samimi diyalogları olan bir büyüğümüzdü. Allah mekanını cennet eylesin'' dedi.

Bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Demirören'in Türk sporuna olan katkısına da değinen Türkoğlu, ''Sayın Demirören, sporun içinde yer alan biri olarak tüm samimiyetiyle katkısını fazlasıyla gösteriyordu. Kendisinin başta golf olmak üzere spora duyduğu yakınlık, Yıldırım Bey'in de Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde olması gibi faktörler bizleri gerçekten mutlu ediyordu. Böyle değerli insanları kaybetmiş olmak bizi üzüyor'' ifadeleriyle acısını paylaştı.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in babası, Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören'in hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyor, Sayın Yıldırım Demirören başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

FENERBAHÇE

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in babası, Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören'in hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyor, Sayın Yıldırım Demirören başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

BEŞİKTAŞ

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kulübümüzün Divan Kurulu üyesi Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün eski başkanlarından ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası, ülkemizin kıymetli sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Türk Sporuna yaptığı önemli katkılarla daima hatırlanacaktır.

Merhuma Allah'tan rahmet, Demirören ailesine, Demirören Holding çalışanlarına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

GALATASARAY

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören’in vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, Demirören Ailesine, yakınlarına, iş ve medya camiasına başsağlığı dileklerimizi sunarız.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in babası ve Demirören Şirketler Grubu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, Demirören ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

KASIMPAŞA

TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Yıldırım Demirören olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

BURSASPOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası ve Demirören Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, Demirören ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

KAYSERİSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; Demirören ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ANTALYASPOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Yıldırım Demirören’in babası, Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, başta Demirören ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören´in babası, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve iş dünyasının önemli ismi Erdoğan Demirören bugün İstanbul´da vefat etti.

Türk sporuna önemli katkıları bulanan ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman merhum Erdoğan Demirören'e yüce Allah'tan rahmet; Demirören ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

ÇAYKUR RİZESPOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in, babası, ülkemizin önemli işadamlarından Erdoğan Demirören’in, vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erdoğan Demirören’e Allahtan rahmet, Demirören Ailesi başta olmak üzere yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.