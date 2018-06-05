Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan yaptığı açıklamada, çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Dünya Şampiyonası'na favori olarak gidiyoruz." dedi.

Dünya Şampiyonası'na katılmanın bile önemli bir başarı olduğunun altını çizen Sayyıdan, "Bununla birlikte Türkiye'nin hedefi madalya almak olacak. Teknik ekibimiz ve futbolcular, yaklaşık 1 yıllık iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Şans da yanımızda olursa, madalya alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında Japonya ve İngiltere'de kamp yaptıklarını, son kamplarını ise TFF Riva Tesislerinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Sayyıdan, "Türkiye, Dünya Şampiyonası'na favori ülke konumunda gidiyor. Favori takım olmanın gerektirdiklerini yapmak ve iyi bir sonuç almak için İspanya'da olacağız. Grubumuzda yer alan İspanya ve Brezilya, bizimle birlikte şampiyonluğun favorileri arasında bulunuyor. Brezilya ile final oynayacağımıza inanıyorum. 2014 yılından itibaren hızlı bir gelişim gösterdik. Bu da bizi favoriler arasına koydu." diye konuştu.

Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçını 8 Haziran Cuma günü Fas ile yaparken, 9 Haziran Cumartesi günü Tayland ve 11 Haziran Pazartesi günü de İspanya ile karşılaşacak.

John Ball'un teknik direktörlüğünü yaptığı B1 Görme Engelliler Futbol Takımı'nda şu sporcular yer alıyor:

Emrah Öcal, Kahraman Gurbetoğlu, İbrahim Üzüm, Recep Aydeniz, Emre Aslan, Hasan Şatay, Celal Çoban, Ömür Mercan, Reşat Aykut Akyön, Ali Aktaş.