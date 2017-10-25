Spor Güvenliği Çalıştayı, yarın başlayacak

TFF, Spor Güvenliği Çalıştayı ile ilgili bir açıklama yaptı.



TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek çalıştayın açılışını, TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli yapacak. Hüsnü Güreli, törendeki konuşmasında 6222 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili pratikte ve teoride yaşananları TFF açısından değerlendirip katılımcılarla paylaşacak.

Çalıştayın ilk gününde Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri de birer konuşma yapacak.

Oturumlarda sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için toplumsal bilinç oluşturularak, kamuoyu desteğini artırmaya yönelik yapılacak çalışmaların yanı sıra 6222 sayılı kanun çerçevesinde etkin soruşturma ve cezai müeyyidelerin uygulanması, ulusal ve uluslararası müsabakalarda alınan güvenlik tedbirleri, statların fiziki durumları ile e-bilet, akreditasyon konuları ele alınacak.

Spor Güvenliği Çalıştay'ı sonucunda hazırlanacak rapor, kamuoyu ile paylaşılacak.

Çalıştay, 27 Ekim Cuma günü tamamlanacak.

Spor Güvenliği Çalıştayı

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