Spor Hukuku Sempozyumu'nun konusu E-Spor endüstrisi

Konunun uzmanları ile sektörün içinde yer alan konuşmacılar, E-Spor’un hem dünyada hem de Türkiye’deki yapılanması ile organizasyonunu anlatacak. Ayrıca görülen hukuki sorunların nasıl çözülebileceği ve hangi yasal modelin ticari ve regülatif meseleleri dengeleyebileceği hususunda dinleyicilere ışık tutacaklar.

Sempozyum 12 Nisan Perşembe günü İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 9'da başlayacak olan sempozyum 16'ya kadar sürecek.

Sempozyumun açılış konuşmaları İÜHF KSK Başkanı Göze Yıldırım ve İÜHF Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen tarafından yapılacak. 1. oturumda E-Spor Yapılanması, 2. oturumda ise Hukuki Açıdan E-Spor incelenecek.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kültür ve Spor Kulübü, daha önce iki kez Spor Hukuku Sempozyumu düzenledi. İlk olarak 2015 yılında düzenlenen ve iki gün süren sempozyumda spor hukuku her açıdan ele alındı. 2. Spor Hukuku Sempozyumu'nu ise “Spor Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Yolları” başlığı altında düzenleyerek yurt içi ve yurt dışındaki prosedürlerin hukuki boyutunu incelendi.