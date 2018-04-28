Spor Toto 1. Lig'de 33. haftada oynanacak maçların ardından Süper Lig'e çıkacak iki ekibin netleşme ihtimali var.

Ligde 63 puanla lider durumda bulunan Çaykur Rizespor, kendisi gibi Süper Lig'e doğrudan çıkma mücadelesi veren ve haftaya 58 puanla üçüncü basamakta giren Ümraniyespor'a konuk oluyor. Rize ekibi, İstanbul'dan 1 puanla dönmesi durumunda ligi ilk 2 içinde bitirmeyi garantileyerek, Süper Lig biletini alacak.

MKE Ankaragücü ise Manisa deplasmanında kazanıp, Ümraniyespor, Çaykur Rizespor'u yenemezse, Boluspor'un da Eskişehirspor'a puan kaybetmesi durumunda 2011-2012 sezonunda düştüğü Süper Lig'e dönmeyi garantileyecek, aksi durumda heyecan son haftaya taşınacak.

Ligde sezonun 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep'i, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor'u, Boluspor da Denizlispor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

ADANA DEMİRSPOR: 0 - ALTINORDU: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Yiğitcan, Adil, Batuhan, Erhan, Yiğit, Kubilay, Lalawele, Marques, Mendy, Atabey

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Uğur

ALTINORDU: Erce, Uğur, Yusuf, Hasan, Serkan, Erdoğan, Kerim, Deniz, Barış, Murat, Mirkan

TEKNİK DİREKTÖR:: Hüseyin Eroğlu

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR: 1 - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: 0 (2' Taylan Antalyalı)

(İlk yarı oynanıyor...)



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR: Hakan, Trtovac, Tolga, Hakan, Lokman, Gökhan, Burhan, Taylan, Scuk, Erhan, Nobre

TEKNİK DİREKTÖR: MEHMET ALTIPARMAK

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet, Ali, Mehmet, Emre, Sezgin, Bjarnason, Kadir, Tatos, Sarpong, Hora, Diarra

TEKNİK DİREKTÖR: Muammer Sürmeli

DENİZLİSPOR: 1 - GAZİANTEPSPOR: 0 (7' Mehmet Akyüz -pen.-)

(İlk yarı oynanıyor...)



DENİZLİSPOR: Zeki, Cenk, Alperen, Kerem, Veli, Ziya, Taşkın, Hasan, İsmail Haktan, Aissati, Mehmet

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Tekke

GAZİANTEPSPOR: Adnan, Hüseyin, Hasan, İlker, Furkan, Zeki, İbrahim, Oktay, Mustafa, Enes, Sait

TEKNİK DİREKTÖR: Faik Demir

ESKİŞEHİRSPOR: 0 - BOLUSPOR: 1

(İlk yarı oynanıyor...)



ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan, Kaan, Bedirhan, Akaminko, Semih, Hüseyin, Dorukhan, Bilal, Hasan, Hürriyet, Bruno Mezenga

TEKNİK DİREKTÖR: Yılmaz Vural

BOLUSPOR: Gökhan, Alim, Diarra, Furkan, Umut, Guido, İshak, Sefa, Emre, Mustafa, Poepon

TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 0 - BALIKESİRSPOR BALTOK: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stachowiak, İsmail, Ahmet, Yasin, Tugay, Jefferson, Mehmet Erdem, Zec, Serdar, Özgür Can, Del Valle

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Cüneyt, Oğuz, Uğur, Bülent, Nizamettin, Furkan, Sedat, Cumali, Abdülkadir, Otoo

TEKNİK DİREKTÖR: Giray Bulak

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: 0 - SAMSUNSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet, Aykut, Çağlar, Hüsamettin, Dimitriadis, Muhammet, Murat, Atta, Dodo, Abed, Almeida

TEKNİK DİREKTÖR: Metin Diyadin

SAMSUNSPOR: Furkan, Ahmet burak, Ahmet Cebe, Beray, Erkam, Oğuz, Samed, Enes İslam, Samaras, Göksü, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Besim Durmuş

İSTANBULSPOR: 1 - ADANASPOR: 0 (4' Cajic)

(İlk yarı oynanıyor...)



İSTANBULSPOR: Okan, Oğuzhan, Wellington, Zeki, Duhan, Onur, Cajic, Kubilay, Eslem, Ali Dere, İbrahim

TEKNİK DİREKTÖR: Yalçın Koşukavak

ADANASPOR: Mert, Atakan, Diniz, Uğur, Ahmet, Yener, Tevfik, Foguinho, Alpay, Roni, Bahattin

TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: 0 - ANKARAGÜCÜ: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Zafer, Berk, Ulaş, ASım, İlkay, Kemal, Kağan, Akın, Ömer Buğdaycı, Ömer Atiş, Furkan

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Taşçı

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Gençer, Kenan, Arif, Mbamba, Ferhan, Kehinde, Umut, İlhan

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

ÜMRANİYESPOR: 0 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangoye, Oğuz, Merhan, Mücahit, Timur, Vasilogiannis, İbrahim, Cleyton, Rangelov, Drole

TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Ramos, Mehmet, Orhan, Robin, Galip, Saadane, Süleyman, Abdullah, Muric, Samu

TEKNİK DİREKTÖR: ibrahim Üzülmez