Spor Toto 1. Lig'de 33. haftada oynanacak maçların ardından Süper Lig'e çıkacak iki ekibin netleşme ihtimali var.
Ligde 63 puanla lider durumda bulunan Çaykur Rizespor, kendisi gibi Süper Lig'e doğrudan çıkma mücadelesi veren ve haftaya 58 puanla üçüncü basamakta giren Ümraniyespor'a konuk oluyor. Rize ekibi, İstanbul'dan 1 puanla dönmesi durumunda ligi ilk 2 içinde bitirmeyi garantileyerek, Süper Lig biletini alacak.
MKE Ankaragücü ise Manisa deplasmanında kazanıp, Ümraniyespor, Çaykur Rizespor'u yenemezse, Boluspor'un da Eskişehirspor'a puan kaybetmesi durumunda 2011-2012 sezonunda düştüğü Süper Lig'e dönmeyi garantileyecek, aksi durumda heyecan son haftaya taşınacak.
Ligde sezonun 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep'i, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor'u, Boluspor da Denizlispor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
ADANA DEMİRSPOR: 0 - ALTINORDU: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Yiğitcan, Adil, Batuhan, Erhan, Yiğit, Kubilay, Lalawele, Marques, Mendy, Atabey
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Uğur
ALTINORDU: Erce, Uğur, Yusuf, Hasan, Serkan, Erdoğan, Kerim, Deniz, Barış, Murat, Mirkan
TEKNİK DİREKTÖR:: Hüseyin Eroğlu
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR: 1 - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: 0 (2' Taylan Antalyalı)
(İlk yarı oynanıyor...)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR: Hakan, Trtovac, Tolga, Hakan, Lokman, Gökhan, Burhan, Taylan, Scuk, Erhan, Nobre
TEKNİK DİREKTÖR: MEHMET ALTIPARMAK
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet, Ali, Mehmet, Emre, Sezgin, Bjarnason, Kadir, Tatos, Sarpong, Hora, Diarra
TEKNİK DİREKTÖR: Muammer Sürmeli
DENİZLİSPOR: 1 - GAZİANTEPSPOR: 0 (7' Mehmet Akyüz -pen.-)
(İlk yarı oynanıyor...)
DENİZLİSPOR: Zeki, Cenk, Alperen, Kerem, Veli, Ziya, Taşkın, Hasan, İsmail Haktan, Aissati, Mehmet
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Tekke
GAZİANTEPSPOR: Adnan, Hüseyin, Hasan, İlker, Furkan, Zeki, İbrahim, Oktay, Mustafa, Enes, Sait
TEKNİK DİREKTÖR: Faik Demir
ESKİŞEHİRSPOR: 0 - BOLUSPOR: 1
(İlk yarı oynanıyor...)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan, Kaan, Bedirhan, Akaminko, Semih, Hüseyin, Dorukhan, Bilal, Hasan, Hürriyet, Bruno Mezenga
TEKNİK DİREKTÖR: Yılmaz Vural
BOLUSPOR: Gökhan, Alim, Diarra, Furkan, Umut, Guido, İshak, Sefa, Emre, Mustafa, Poepon
TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 0 - BALIKESİRSPOR BALTOK: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stachowiak, İsmail, Ahmet, Yasin, Tugay, Jefferson, Mehmet Erdem, Zec, Serdar, Özgür Can, Del Valle
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Cüneyt, Oğuz, Uğur, Bülent, Nizamettin, Furkan, Sedat, Cumali, Abdülkadir, Otoo
TEKNİK DİREKTÖR: Giray Bulak
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: 0 - SAMSUNSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet, Aykut, Çağlar, Hüsamettin, Dimitriadis, Muhammet, Murat, Atta, Dodo, Abed, Almeida
TEKNİK DİREKTÖR: Metin Diyadin
SAMSUNSPOR: Furkan, Ahmet burak, Ahmet Cebe, Beray, Erkam, Oğuz, Samed, Enes İslam, Samaras, Göksü, Muhammet
TEKNİK DİREKTÖR: Besim Durmuş
İSTANBULSPOR: 1 - ADANASPOR: 0 (4' Cajic)
(İlk yarı oynanıyor...)
İSTANBULSPOR: Okan, Oğuzhan, Wellington, Zeki, Duhan, Onur, Cajic, Kubilay, Eslem, Ali Dere, İbrahim
TEKNİK DİREKTÖR: Yalçın Koşukavak
ADANASPOR: Mert, Atakan, Diniz, Uğur, Ahmet, Yener, Tevfik, Foguinho, Alpay, Roni, Bahattin
TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın
GRANDMEDICAL MANİSASPOR: 0 - ANKARAGÜCÜ: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Zafer, Berk, Ulaş, ASım, İlkay, Kemal, Kağan, Akın, Ömer Buğdaycı, Ömer Atiş, Furkan
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Taşçı
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Gençer, Kenan, Arif, Mbamba, Ferhan, Kehinde, Umut, İlhan
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
ÜMRANİYESPOR: 0 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangoye, Oğuz, Merhan, Mücahit, Timur, Vasilogiannis, İbrahim, Cleyton, Rangelov, Drole
TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Ramos, Mehmet, Orhan, Robin, Galip, Saadane, Süleyman, Abdullah, Muric, Samu
TEKNİK DİREKTÖR: ibrahim Üzülmez
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