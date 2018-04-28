2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta müsabaka programı açıklandı.

TFF'den not olarak yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakası sonucunda elenen takımın 32. Hafta müsabakası, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mayıs'ta oynanması gereken Fenerbahçe maçına çıkmama kararı almıştı.

Karşılaşmaların programı şöyle;

4 Mayıs 2018 Cuma

20.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor

5 Mayıs 2018 Cumartesi

16.00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor

19.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

6 Mayıs 2018 Pazar

16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

16.00 Fenerbahçe - Bursaspor

16.00 Beşiktaş - Kayserispor

19.00 TM Akhisarspor - Galatasaray

7 Mayıs 2018 Pazartesi

20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor