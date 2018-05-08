Bu 2 takımın daha dezavantajlı olduğu kümede kalma mücadelesinde, 15. sıradaki 35 puanlı Atiker Konyaspor, otuz altışar puana sahip 14. Teleset Mobilya Akhisarspor ve 13. Aytemiz Alanyaspor ile 12. sıradaki 38 puanlı Antalyaspor yer alıyor. Bu 6 ekibin 33. haftada birbirleriyle müsabakaları bulunmuyor.
GENÇLERBİRLİĞİ
Lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikten sonra çıktığı 4 maçta galibiyeti bulunmayan 30 puana sahip Gençlerbirliği ligde son 2 haftaya dezavantajlı girdi. 33. haftada Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Gençlerbirliği, olası puan kaybında lige veda edecek.
OSMANLISPOR
Osmanlıspor son 2 haftaya küme düşme korkusuyla girdi. 33 puanla 16. sırada bulunan Osmanlıspor, 35 puanı olan Atiker Konyaspor'un 2 puan gerisinde yer alıyor.
33. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek Osmanlıspor, bu maçta mağlup olması halinde rakipleri Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Atiker Konyaspor maçlarının sonuçlarına göre ligden düşebilir.
ATİKER KONYASPOR
Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Atiker Konyaspor, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından aldığı başarılı sonuçlarla küme düşme hattından çıktı. Son 2 haftaya düşme hattındaki Osmanlıspor'un 2 puan önünde giren 35 puanlı Atiker Konyaspor, 33. haftada Göztepe'yi konuk ettikten sonra son hafta Fenerbahçe deplasmanında puan arayacak.
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar çıkmayı başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesini de sürdürüyor. Perşembe günü kupa finalinde Fenerbahçe ile Diyarbakır'da karşılaşacak 36 puanlı yeşil-siyahlı ekip, 33. haftada Kayserispor'a konuk olacak.
Bu hafta alınacak sonuçlara göre Teleset Mobilya Akhisarspor'un son haftada Akhisar'da oynayacağı Osmanlıspor maçı çok önemli hale gelebilir.
AYTEMİZ ALANYASPOR
Teleset Mobilya Akhisarspor gibi son 2 haftaya 36 puanla giren Aytemiz Alanyaspor bu hafta Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra 34. haftada Antalyaspor'u konuk edecek.
ANTALYASPOR
Rakiplerine göre matematiksel olarak daha avantajlı konumda bulunan 38 puana sahip Antalyaspor, bu hafta Medipol Başakşehir'i konuk ettikten sonra 34. ve son haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanında puan arayacak.
MAÇ PROGRAMI
Ligde 12-17. sırada bulunan takımların kalan 2 haftadaki maç programı şöyle:
Antalyaspor (38): Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor (D)
Aytemiz Alanyaspor (36): Demir Grup Sivasspor (D), Antalyaspor
Teleset Mobilya Akhisarspor (36): Kayserispor (D), Osmanlıspor
Atiker Konyaspor (35): Göztepe, Fenerbahçe (D)
Osmanlıspor (33): Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (D)
Gençlerbirliği (30): Kasımpaşa (D), Bursaspor
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