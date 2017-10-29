Spor yazarları Alanyaspor Beşiktaş maçı yorumları | Mehmet Demirkol, Erman Toroğlu, Güntekin Onay Beşiktaş maçı yorumları

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"Alanya’yı kendi üzerine çekip, hücum gücünü kapatarak kendin seri çıkacaksın ki Beşiktaş bunu yapabilecek kapasitede bir takım. Ama özellikle ikinci yarı Beşiktaş inanılmaz bir baskı kurdu. Ancak Alanya çok kapandı. Yani bir türlü kapıyı kıramadılar."