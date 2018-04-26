Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği derbi maçına çıkmayacağını duyurdu.

Spor yazarları Beşiktaş'ın aldığı kararı yorumladı:

SERDAR ALİ ÇELİKLER: METE KALKAVAN'IN MAHVETTİĞİ BİR MAÇIN SONUCU BURALARA GELDİ

Beşiktaş Kulübü'nün aldığı karara saygı duymak lazım. Her türlü yaptırımı da göze alıp bir karara varmışlar. Mete Kalkavan'ın hakim olamadığı, baştan sona mahvettiği bir maçın sonucu buralara geldi. Hayırlısı olsun.

ATİLLA TÜRKER: 3-5 GÜN BEKLEMEKTE FAYDA VAR

Beşiktaş yönetimi tarihi bir karar aldı ama yine de 3-5 gün beklemekte de fayda var. Çünkü çeşitli nedenlerden dolayı belki de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kararında değişikliğe gidebilir.

ATİLLA GÖKÇE: TFF'YE KARŞI BİR DURUŞTUR

19. maddeye göre alınması gereken kararlar, 20. maddeye göre alındı. Müsabaka talimatlarından, yan yollar, çıkış yolları aranarak TFF'nin dünkü kararı doğdu. Bu da şu demek; hakem Mete Kalkavan'ın tatil kararı doğru bulunmadı. Bu kararın alınmasıyla Federasyon'un kendi ayağına pranga taktığını bir kez daha görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Futbol teröründen öte bir şey. Burada bir kumpas da var" yorumunu fırsat bulmaya çalışanlar oldu. MHP Başkanı Devlet Bahçeli de dikte ettirir gibi 'maç kaldığı yerden devam etmeli' önerisini getirdi. Medya Fenerbahçe adına şiddetli rüzgarlar estirdi. Aykut Kocaman'ın 'çakmak nerede, kan nerede?' açıklamaları da sportmenliğe yakışmadı.

TFF üzerinde yoğun bir popülist baskı olduğu için herkes tarafından kabul görecek bir karara gittiler ve 20. maddeden karar verdiler.

Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı, TFF'nin aldığı karara karşı bir duruştur. Bazı kişiler, 'Neden Tahkim'e başvurulmadı?' diyor. Beşiktaş yarın da Tahkim Kurulu'na başvurabilir ama ortada Beşiktaş'ın bir kararlılığı var.

Kulüpler Birliği de bu karara sessiz kalmamalıydı. Futbolcuların zaten sesi çıkmıyor. Bu kararlar tarihsel bir dönemeç. Umarım yaşadığımız tarihten ders alınırsa, daha uygun sportif karar alınır ve yönetilir.

KARTAL YİĞİT: ŞENOL GÜNEŞ'İN TAVRI DA ZORLADI

Beşiktaş yönetimi aldığı bu kararla önemli bir adım atmış oldu ve tarihe geçti. Çünkü bugüne kadar hiçbir şekilde böyle bir durum yaşanmamıştı. Bütün raporlar ortadayken Futbol Federasyonu'nun verdiği bu karar, siyah-beyazlı camia tarafından da yanlış bununca, Beşiktaş derbiye çıkmama kararı aldı.

Tabii ki böylesine cesaretli bir kararın alınmasında Divan Kurulu'nun tavrı büyük etken oldu. Yıllardır haksızlıklara karşı çıkmaya çalışan Beşiktaş camiası bu konuda dik bir duruş sergiledi diyebiliriz.



Şenol Güneş'in de, yönetim ile kendi arasında yapılan toplantılarda, TFF'nin aldığı karara karşı çıkması; başkan Fikret Orman ve ekibini bu karara almaya zorladı. Umarız bundan sonra yaşanacak olayların önüne geçilir.