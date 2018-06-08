Öne Çıkanlar

Nefes kestiler

09.02.2017 - 13:18 | Güncelleme:

Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi dev turnuvalara damga vuran en güzel taraftarlar

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Yorumlar 6
  • Misafir 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:23
    BUNLAR DEPLASMANDAMI
  • Misafir 22 Ağustos 2017 Salı 04:08
    Maç bahane, hatunlar şahane..
  • Misafir 08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:21
    güzel olan herşeyi ya hocalar, yada karatay hoca yasaklıyor.
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