BASKETBOL
LeBron James Galatasaraylı oldu!
18 Kasım 2016 Cuma, 12:47:18 | Güncelleme: 22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:47:16
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ABD'li bir tasarım sitesi, "NBA takımları, Avrupa futbol takımlarının formasını giyse nasıl olur?" isimli bir çalışma yaptı.
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Önemli Avrupa devlerinin olduğu listede Cleveland Cavaliers, Galatasaray'a benzetildi. İşte NBA devlerinin benzediği futbol takımları:
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Dallas Mavericks - CHELSEA
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Golden State Warriors - REAL MADRID
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New Orleans Pelicans - BARCELONA
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Toronto Raptors - MANCHESTER UNITED
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Houston Rockests - LIVERPOOL
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San Antonio Spurs - TOTTENHAM
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Portland Blazers - MONACO
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New York Knicks - VALENCIA
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Los Angeles Clippers - OLYMPIQUE LYON
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Boston Celtics - SAINT ETTIENE
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Memphis Grizzlies - MANCHESTER CITY
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Cleveland Cavaliers - GALATASARAY
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Sacramento KINGS - FIORENTINA
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