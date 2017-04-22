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LeBron James Galatasaraylı oldu!

18 Kasım 2016 Cuma, 12:47:18

  • 1 LeBron James Galatasaraylı oldu!
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    ABD'li bir tasarım sitesi, "NBA takımları, Avrupa futbol takımlarının formasını giyse nasıl olur?" isimli bir çalışma yaptı. 

  • 2 LeBron James Galatasaraylı oldu!
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    Önemli Avrupa devlerinin olduğu listede Cleveland Cavaliers, Galatasaray'a benzetildi. İşte NBA devlerinin benzediği futbol takımları:

  • 3 LeBron James Galatasaraylı oldu!
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    Miami Heat - ARSENAL

     

  • 4 LeBron James Galatasaraylı oldu!
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    Orlando Magic - INTER

  • 5 LeBron James Galatasaraylı oldu!
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    Dallas Mavericks - CHELSEA

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