Beşiktaş Sompo Japan: 82 - AEK: 68

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: 82 - AEK: 68

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Nicolas Maestre (Fransa), Zdravko Rutesic (Karadağ)

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Thompson 17, Muratcan Güler 4, Roll 5, Stimac 16, Clark 13, Weems 8, Şafak Edge 1, Sertaç Şanlı 7, Strawberry 11, Erkan Veyseloğlu

AEK: Dixon 10, Larentzakis 2, Ukic 11, Falker 3, Williams 3, Ivanovic 8, Mavroeidis 5, Sakota 11, Milosevic 15

1. PERİYOT: 28-11

DEVRE: 42-27

3. PERİYOT: 57-41

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan gruptaki 8. galibiyetini elde ederken, AEK ise 4. kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Clark ve Stimac'ın kaydettiği basketlerle 3. dakikayı 10-2 önde geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi takım, Thompson'un etkili oyunuyla 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 19-9. Kalan bölümde iyi savunma yaparak rakibine fazla sayı şansı vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 17 sayı farkla 28-11 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Weems ve Stimac ile boyalı alandan ürettiği sayılarla başlayan Beşiktaş Sompo Japan, farkı 21 sayıya çıkardı: 32-11. Rakibinin, Milosevic, Ukic ve Mavroeidis ile bulduğu basketlere, Thompson ve Clark ile cevap veren ev sahibi takım, devre arasına 42-27 önde gitti.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, 25. dakikayı 49-36 üstün geçen Beşiktaş Sompo Japan, son çeyreğe de 57-41 önde girdi.

Etkili mücadelesini son periyotta da sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, salondan 82-68 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan'da Thompson, 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Stimac da 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu arada Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Atiba Hutchinson, karşılaşmayı tribünden takip etti.