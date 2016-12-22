EUROLEAGUE HABERLERİ
22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Bobby Dixon
BASKETBOL

Bobby Dixon, Scottie Wilbekin'e kafa attı!

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş arasında oynanan maçta Bobby Dixon ve Scottie Wilbekin arasında gergin anlar yaşandı...

22 Aralık 2016 Perşembe, 01:12:56 Güncelleme: 01:16:01

Fenerbahçe - Darüşşafaka maçında Bobby Dixon ile Scotty Wilbekin arasında ikinci periyodun bitmesine yaklaşık 4 dakika kala gerilim yaşandı. Fenerbahçe oyuncusu Bobby Dixon, Darüşşafaka Doğuş'tan Scottie Wilbekin'e kafa attı.

İki oyuncunun itiş kakış ile başlayan gerilimine dğer oyuncular da dahil oldu. Bir süre saha içinde yaşanan fiziksel tartışma sonrası hakemler tarafları yatıştırdı.

Hakemler gerilim sona erdikten sonra pozisyonu izledi. Hakem üçlüsü görüntüleri izledikten sonra Bobby Dixon, Scotty Wilbekin ve Jan Vesely'yi teknik faulle cezalandırdı.



Darüşşafaka Doğuş'tan Adrien Moerman ise olaylar esnasında hakem izin vermeden sahaya girdiği için diskalifiye edildi.


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti! İşte iptal olan seferler!
GÜNDEM

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti! İşte iptal ...
Atama kararları Resmi Gazete'de!
DÜNYA

Atama kararları Resmi Gazete'de!
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (22 Aralık 2016)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Kocaeli'de minibüsün çarptığı TIR'da yangın: 1 kişi öldü
GÜNDEM

Kocaeli'de feci kaza, şoför yanarak can verdi!