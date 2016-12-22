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Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX maçı
BASKETBOL

Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Darüşşafaka, THY Avrupa Ligi'nde yarın İsrail'in Maccabi FOX ekibini konuk edecek. Peki Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

22 Aralık 2016 Perşembe, 12:23:14 Güncelleme: 12:24:39

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX ekibini konuk edecek. Peki Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ - MACCABİ FOX MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.45'te başlayacak ve LigTV 3 ile TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Organizasyonda üst üste yaşadığı 4 yenilginin ardından son 2 karşılaşmada İspanyol ekibi Real Madrid ile Fenerbahçe'yi mağlup eden Darüşşafaka Doğuş, Maccabi FOX karşısında da kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Geride kalan maçlarda 7 galibiyet, 6 mağlubiyetlik performans sergileyen David Blatt yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, toplam 16 takımın mücadele ettiği ligde 7. sırada yer alıyor. Son 4 maçında rakiplerine üstünlük kuramayan Maccabi FOX ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

İki ekip, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez geçen sezon karşı karşıya geldi. Rakibini deplasmanda 84-73 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş, İstanbul'da oynanan müsabakada 70-66'lık skorla yenilmişti.

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