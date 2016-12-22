GALATASARAY ODEABANK: 76 - ANADOLU EFES: 86



SALON: Abdi İpekçi

HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Carmelo Paternico, Aare Halliko



GALATASARAY ODEABANK: Preldzic 8, Tyus 15, Can 2, Thompson 5, Schilb 21, Orhan, Pleiss 4, Sinan Güler 9, Jon Diebler 9, Göksenin Köksal 3

ANADOLU EFES: Thomas 5, Honeycutt 3, Doğuş 2, Derrick Brown 16, Cedi Osman 6, Granger 9, Omic, Thomas Heurtel 14, Can Maxim Mutaf, Brandon Paul 19, Bryant Dunston 12



1. PERİYOT: 18-16 (Galatasaray Odeabank lehine)

DEVRE: 44-38 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. PERİYOT: 60-58 (Anadolu Efes lehine)



Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, periyodun ilk 3 dakikasında rakibine sayı şansı tanımazken, hücumda Dunston, Brandon ve Granger'ın sayılarıyla skoru 6-0 yaptı. Hücumda toparlanan Galatasaray Odeabank, Tyus, Thompson ve Schilb'in sayılarıyla 16-16'ya getirdi. Son anlarda Can Korkmaz ile serbest atıştan sayılar bulan sarı-kırmızılılar, periyodu 18-16 önde tamamladı.



İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, hücumda pota altını Tyus ve Pleiss ile etkili kullanan Galatasaray Odeabank, skoru 26-22 yaptı. Savunmada Efes'i durduran sarı-kırmızılılar hücumda Diebler ve Sinan Güler'in sayılarıyla farkı çift haneli sayılara çıkararak skoru 38-27'e getirdi. Anadolu Efes, Cedi ve Paul Brandon ile farkı azaltmaya çalışsa da Galatasaray, devreye 44-38 önde girdi.



Üçüncü periyoda Thomas Heurtel'den üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, farkı 3 sayıya indirerek skoru 46-43'e getirdi. Brandon Paul ve Thomas'ın sayılarıyla ile farkı azaltan lacivert-beyazlılar, son anlarda Honeycutt'ın üçlüğü ile periyodu 60-58 önde tamamladı.



Son periyoda Granger ve Dunston'ın basketleri başlayan Anadolu Efes, farkı 6'ya çıkararak skoru 64-58'e getirdi. 10-0 seri yakalayan Efes, farkı çift hanelere çıkararak 74-60 yaptı. Son dakikalarda Galatasaray Odeabank farkı eritse de Anadolu Efes parkeden 86-76'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar galibiyet sayısını 7'ye çıkarırken, sarı-kırmızılılar 10. mağlubiyetini aldı.



Karşılaşmanın en skoreri 21 sayı ile oynayan Galatasaray Odeabank'tan Blake Schilb olurken, Anadolu Efes'te ise Brandon Paul 17 sayı ile mücadele etti.

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