STBL HABERLERİ
23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Pınar Karşıyaka FIBA Justin Carter
BASKETBOL

FIBA, Pınar Karşıyaka'yı haklı buldu

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Justin Carter'la yaptığı hukuk savaşını kazandı

23 Aralık 2016 Cuma, 11:45:20 Güncelleme: 11:47:17

Geçen sezon ligde 13, Euroleague'de 8 maçta forma giydikten sonra performansı yetersiz görülüp Çin'in Guangdong Southern Tigers takımına verilen Carter, kulüpten 62 bin dolar alacağına karşılık yeni takımında Pınar Karşıyaka'daki sözleşmesine göre daha az para alarak mali kayıp yaşadığını öne sürerek menajeri aracılığıyla FIBA'ya şikayette bulundu. Carter, Pınar Karşıyaka'dan 350 bin dolar tazminat talep etti.

Yeşil kırmızılılar, Carter'ın Çin'deki sözleşmesinin iddia ettiği gibi düşük değil, 5 aylığına 250 bin dolar olduğunu ortaya çıkardı. Hukuk mücadelesinde kulüp yönetiminde daha önce genel sekreter olarak görev yapan Avukat Mehmet Yaya'dan da destek alan Pınar Karşıyaka, Carter'ın Çin'deki sözleşmesini FIBA Oyuncular Komitesi'ne (BAT) belgeledi. FIBA, davada Pınar Karşıyaka'yı haklı bularak oyuncunun tazminat isteğini kabul etmedi. Pınar Karşıyaka, Carter'a faizlerle birlikte toplam 390 bin dolar (1 milyon 365 bin TL) ödemek yerine alacak faizleriyle 94 bin dolar (330 bin TL) verecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Arda Turan tarih yazıyor!
FUTBOL

"Kardeşim bana hat-trick ayarla"
2016 yılında kaybettiğimiz isimler!
YAŞAM

2016 yılında kaybettiğimiz ünlü isimler!
Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in maliyeti!..
FUTBOL

İşte Babel'in maliyeti!
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşanmaktan vazgeçti
MAGAZİN

Ünlü çiftten flaş karar