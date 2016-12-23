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Best Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir'e 2 maç ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Ligi temsilcisi Best Balıkesir'in başantrenörü Hakan Demir'e 2 maç ceza verdi

23 Aralık 2016 Cuma, 19:01:18 Güncelleme: 19:05:55

TBF'den yapılan açıklamada, Demir'in, Muratbey Uşak maçında yardımcı hakeme sözleri ve sonucunda diskalifiye edilmesi nedeniyle 3 maç cezaya çarptırıldığı ifade edildi. Kurul, verilen cezanın bir maçında indirime gidildiğini ve Demir'in cezasının 2 maça düşürüldüğünü açıkladı. Hakan Demir'e ayrıca 5 bin lira da para cezası verildi.

TBF Disiplin Kurulu, Anadolu Efes maçının hakemlerine yönelik sözleri nedeniyle Trabzonspor Medical Park'ın kulüp başkanı Abiş Hopikoğlu'na 24 gün hak mahrumiyeti ve 5 bin lira para cezası verdiğini duyurdu.

Kurulun ayrıca, Banvit deplasmanında taraftarlarının neden olduğu olaylar sebebiyle Beşiktaş Sompo Japan'a 7 bin 500 lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

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