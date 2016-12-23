CSKA Moskova: 79 - Fenerbahçe: 95 | MAÇ SONUCU

CSKA MOSKOVA: 79 - FENERBAHÇE: 95

SALON: Megasport Arena

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Jakub Zamojski (Polonya)



CSKA MOSKOVA: Jackson 11, Higgins 2, Kurbanov 12, Vorontsevich 15, Freeland 2, Teodosic 21, Hines 4, Antonov 3, Kulagin, Augustine 5, Fridzon 2, Khryapa 2



FENERBAHÇE: Sloukas 3, Nunnally 11, Datome 4, Antic 4, Vesely 10, Udoh 17, Ali Muhammed 25, Kalinic 13, Melih Mahmutoğlu 8

1. Periyot: 23-13

Devre: 41-36

3. Periyot: 59-58

Normal süre: 75-75

5 faulle çıkan: 39.43 Augustine (CSKA Moskova)





Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 14. hafta maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova’ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Megasport Arena'da oynanan ve normal süresi 75-75 eşitlikle tamamlanan maçı uzatmada 95-79 kazandı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve 9. galibiyetini elde etti. CSKA Moskova'nın ise 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve Rus temsilcisi sezonun ikinci yenilgisini aldı. CSKA Moskova, ilk yenilgisini bir diğer Türk takımı Darüşşafaka Doğuş karşısında almıştı.

CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde sahasında 17 maç sonra yenildi. Evindeki son mağlubiyetini 13 Kasım 2015'te Unicaja Malaga karşısında yaşayan Rus temsilcisi, iç sahada 13 ay sonra Fenerbahçe'ye kaybetti.

Geçen yılın iki finalistini karşı karşıya getiren maç, sert savunmalarla başladı. İki taraf da pota altından basketler bulurken, Fenerbahçe, ilk 6 dakika içinde 9-8'lik üstünlük yakaladı. Fenerbahçe'nin faul hakkını erken doldurmasıyla serbest atış çizgisine sıkça gelen Rus temsilcisi, yakaladığı 12-0'lık seriyle 9. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 20-9. İlk çeyrek, CSKA Moskova'nın 23-13'lük üstünlüğüyle sona erdi. Bu çeyrekte Fenerbahçe 12 faul yaparken, CSKA Moskova serbest atış çizgisinde 15'te 13'le oynadı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan CSKA Moskova, 12. dakikada farkı 13'e yükseltti: 26-13. Bu dakikadan sonra savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, Udoh'un pota altındaki etkili performansı ve Melih Mahmutoğlu ile Ali Muhammed'in sayılarıyla 15. dakikada farkı 1'e indirdi: 28-27. Çeyreğin sonunda temposunu artıran CSKA Moskova, Fenebahçe'nin basit top kayıplarını iyi değerlendirerek soyunma odasına 41-36 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Teodosic ve Vorontsevich'le üst üste 3 sayılık basketler bulan CSKA Moskova, 28. dakika içinde farkı 12'ye (58-46) çıkardı. Datome, Udoh ve Ali Muhammed'le hücumda etkili olan Fenerbahçe, savunmasını da sertleştirerek farkı çeyreğin sonunda 1'e indirirken, CSKA Moskova final periyoduna 59-58 önde girdi.

Final çeyreği, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe, Udoh'un basketiyle uzun bir süre sonra 32. dakikada tekrar öne geçti: 59-60. Karşılıklı basketlerle geçen son periyotta Udoh'un serbest atıştan bulduğu sayılarla son 42.3 saniyede maça eşitlik (72-72) geldi. Kurbanov'la 3 sayı çizgisinin gerisinden isabet bulan CSKA Moskova, son 27.2 saniyeye 75-72 önde girdi. Fenerbahçe, Ali Muhammed'in bitime 15.6 saniye kala basket faulle bulduğu sayılarla maça bir kez daha eşitliği getirdi: 75-75. CSKA Moskova, Teodosic'le son hücumdan sayı bulamayınca, karşılaşma 75-75'lik skorla uzatmaya gitti.

Uzatma bölümüne Nunnally, Ali Muhammed, Udoh ve Vesely'nin basketleriyle 11-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 43. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 75-86. Ali Muhammed'le son dakikada farkı daha da açan Fenerbahçe, bir ara 13 sayı geriye düştüğü maçta sahadan 95-79 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, çok iyi savunma yaptığı uzatma periyodunda rakibine 20-4'lük bir üstünlük kurdu.

Maçın en skorer ismi, 25 sayı kaydeden Fenerbahçeli Ali Muhammed oldu. Ali Muhammed attığı 25 sayıyla Avrupa Ligi'ndeki kariyer rekorunu kırdı. CSKA Moskova'da ise Teodosic'in 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe 29 Aralık Perşembe günü Yunan ekibi Olympiacos ile deplasmanda karşılaşacak.