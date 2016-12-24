TKBL HABERLERİ
24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
MBK Doğuş Hastanesi - Fenerbahçe
BASKETBOL

MBK Doğuş Hastanesi: 51 - Fenerbahçe: 75

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda MBK Doğuş Hastanesi'ni 75-51 yendi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 19:04:58 Güncelleme: 19:06:15

MBK DOĞUŞ HASTANESİ: 51 - FENERBAHÇE: 75

SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Abdullah Koputan, Mustafa Akıllıoğlu, İsmail Bindir

MBK DOĞUŞ HASTANESİ: Michelle Snow 4, Melis Talay 9, Rana Derin, Malashenko 12, Moss 6, Aslı İnceer 3, Funda Bali 2, Emel Türkyılmaz 6, Gülşah Akkaya 9, Ferda Yıldız
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen, Lavender 12, Gruda 14, Quigley 11, Stricklen 9, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora 4, Melisa Korkmaz 2, Melis Gülcan 6, Merve Arı 3, Tuğçe Canıtez 6, Esra Ural 4

1. PERİYOT: 16-24
DEVRE: 31-47
3. PERİYOT: 45-61

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
FUTBOL

Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

MBK Doğuş Hastanesi: 51 - Fenerbahçe: 75
BASKETBOL

Fenerbahçe farklı galip!
Fenerbahçe'nin 3 puanı santrforlarına bağlı
FUTBOL

Fenerbahçe forvetleriyle kazanıyor!
Van der Wiel'den ayrılık açıklaması!
FUTBOL

Wiel'den ayrılık açıklaması!