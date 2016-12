İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 80 - BEST Balıkesir: 75

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 80 - BEST BALIKESİR: 75



SALON: Cebeci

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Armand 15, Calloway 16, Uğur Dokuyan 5, Varnado, Markota 10, James Metecan Birsen 8, Nikolov, Deniz Kılıçlı, Klobucar 22, Mc Cauley 4

BEST BALIKESİR: Culpepper 8, Yunus Akçay 11, Pastal 5, Ümit Sonkol 4, Golubovic 15, Nichols 5, Kelley 16, Andrews 9, Murat Bozan, Ofoegbu 2



1. PERİYOT: 17-18

DEVRE: 47-36

3. PERİYOT: 60-56



Bu sonucun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor 5. galibiyetini elde ederken, Best Balıkesir ise 11. mağlubiyetini aldı.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Best Balıkesir, Golubovic ve Yunus Akçay'ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 13-12 önde geçti. Kalan bölümde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Uğur Dokuyan ve Armand ile kaydettiği sayılara Culpepper ve Andrews ile yanıt veren konuk ekip çeyreği 18-17 üstün tamamladı.



Mücadelenin ikinci çeyreğine Kelley'in basketiyle giren Best Balıkesir karşısında çabuk toparlanan ev sahibi takım, Calloway, Klobucar ve Armand ile etkili oyun sergiledi ve 17. dakikada 10 sayılık üstünlük yakaladı: 36-26. Farkın kapanmasına izin vermeyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Metecan Birsen ve Klobucar'ın bulduğu basketlerle soyunma odasına 47-36 önde gitti.



Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Mc Cauley, Klobucar ve Markota ile isabetler bularak 26. dakikada 54-45 ile üstünlüğünü devam ettirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Best Balıkesir, Pastal, Golubovic ve Nichols ile farkı eritse de ev sahibi takım final periyoduna 60-56 üstün girdi.



Müsabakanın son periyodunda etkili bir oyun sergileyen Best Balıkesir, Kelley, Ümit Sonkol ve Golubovic'in basketleriyle 38. dakikada tekrar öne geçti: 69-71. İki takımın da karşılıklı basketleriyle geçilen kalan bölümde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Armand ve Klobucar ile üstünlüğü yeniden sağlayarak sahadan 80-75 galip ayrıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER