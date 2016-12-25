İstanbul Üniversitesi: 73 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 54

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: 73 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 54



SALON: Prof. Dr. Turgay Atasü

HAKEMLER: Tekin Özübir, Ahmet Kemal Digilli, Yiğit Emre Şimşek



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Şaziye İvegin Üner 14, White 12, Ayşe Okul 1, Didem Nakaş 1, Gizem Yavuz 10, İlayda Güner, Özlem Yenidünya, Cado 18, Hooper 17

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eldebrink 20, Gökçe Doğan, Nilay Kartaltepe 4, Fahriye Bayraktar 3, Petronyte 6, Nazlıcan Ölçek 2, Görkem Ertaş 2, Nevin Kristen Vatansever 17



1. PERİYOT: 20-9

DEVRE: 31-28

3. PERİYOT: 51-38



Ev sahibi takımda Cado 17 sayı, Hooper 17 sayı ve 15 ribauntla galibiyette önemli rol aldı. Kaydettiği 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Mersin Büyükşehir Belediyesporlu Eldebrink, mağlubiyeti önleyemedi. Konuk takımda Nevin Kristen Vatansever ise 17 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.



Bu skorla İstanbul Üniversitesi ligdeki 5. galibiyetini alırken, Mersin Büyükşehir Belediyespor 6. kez mağlup oldu.





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