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İstanbul Üniversitesi - Mersin Büyükşehir Belediyespor
BASKETBOL

İstanbul Üniversitesi: 73 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 54

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Üniversitesi, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 73-54 yendi

25 Aralık 2016 Pazar, 18:14:07 Güncelleme: 18:16:13

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: 73 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 54

SALON: Prof. Dr. Turgay Atasü
HAKEMLER: Tekin Özübir, Ahmet Kemal Digilli, Yiğit Emre Şimşek

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Şaziye İvegin Üner 14, White 12, Ayşe Okul 1, Didem Nakaş 1, Gizem Yavuz 10, İlayda Güner, Özlem Yenidünya, Cado 18, Hooper 17
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eldebrink 20, Gökçe Doğan, Nilay Kartaltepe 4, Fahriye Bayraktar 3, Petronyte 6, Nazlıcan Ölçek 2, Görkem Ertaş 2, Nevin Kristen Vatansever 17

1. PERİYOT: 20-9
DEVRE: 31-28
3. PERİYOT: 51-38

Ev sahibi takımda Cado 17 sayı, Hooper 17 sayı ve 15 ribauntla galibiyette önemli rol aldı. Kaydettiği 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Mersin Büyükşehir Belediyesporlu Eldebrink, mağlubiyeti önleyemedi. Konuk takımda Nevin Kristen Vatansever ise 17 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

Bu skorla İstanbul Üniversitesi ligdeki 5. galibiyetini alırken, Mersin Büyükşehir Belediyespor 6. kez mağlup oldu.

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