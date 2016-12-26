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Dejan Ivanov Yeşilgiresun Belediyespor
BASKETBOL

Yeşilgiresun Belediyespor, Dejan Ivanov'la anlaştı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, geçen sezon kadrosunda yer alan Gaziantep Basketbol'dan Bulgar oyuncu Dejan Ivanov'u transfer etti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 13:14:34 Güncelleme: 13:16:50

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, oyuncu ile her konuda anlaşıldığı belirtildi.

Oyuncunun geçen sezon kadroda yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda takımımızın oyuncusu olan ve son olarak Gaziantep Basketbol'da forma giyen Dejan Ivanov ile her konuda anlaşma sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Bulgar oyuncu, Gaziantep Basketbol'da bu sezon 11 maçta forma giyerken 13 sayı ortalaması tutturdu.

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