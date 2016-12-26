Yeşilgiresun Belediyespor, Dejan Ivanov'la anlaştı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, oyuncu ile her konuda anlaşıldığı belirtildi.

Oyuncunun geçen sezon kadroda yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda takımımızın oyuncusu olan ve son olarak Gaziantep Basketbol'da forma giyen Dejan Ivanov ile her konuda anlaşma sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Bulgar oyuncu, Gaziantep Basketbol'da bu sezon 11 maçta forma giyerken 13 sayı ortalaması tutturdu.