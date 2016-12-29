Bulls son saniyede kazandı

NBA'de Chicago Bulls, Brooklyn Nets'i Jimmy Butler'ın son saniyede attığı basketle 101-99 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Chicago Bulls, sahasında oynadığı Brooklyn Nets karşılaşmasını 101-99 kazandı.

Son saniyede kaydettiği basketle Bulls'a maçı getiren all-star gard Jimmy Butler, bu sezon 2. kez 40 sayıya ulaştı. Butler ayrıca 4 top çalma ve 11 ribauntluk performans sergiledi.

Bulls'ta Dwyane Wade 16 sayı, Rajon Rondo da 5 sayı, 12 asist, 9 ribauntluk katkıda bulundu. Nets'te Brook Lopez 33 sayı ve Sean Kilpatrick'in 18 sayı, 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Warriors, Raptors'ı yendi

Lig lideri Golden State Warriors ile Doğu Konferansı'nın iddialı takımı Toronto Raptors arasındaki mücadeleden, 121-111 ev sahibi Warriors galip ayrıldı.

Maçı 22 sayı, 17 ribaunt, 7 asist, 5 blokla tamamlayan yıldız oyuncu Kevin Durant, Warriors tarihinde 20 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 5 blok barajlarını geçen ilk isim oldu.

Warriors'ta Stephen Curry 28 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Klay Thompson 21 sayı, 6 ribaunt ve Draymond Green 14 sayı, 10 asist, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Raptors cephesinde DeMar DeRozan 29 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Kyle Lowry 26 sayı, 11 asist, 6 ribauntla mücadele etti

Towns, Timberwolves'un en genç "triple double" yapan ismi

Geçen sezon yılın çaylağı seçilen Karl-Anthony Towns, takımı Minnesota Timberwolves'un Denver Nuggets'a 105-103 yenildiği maçta 15 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin ilk "triple double"ına imza attı. 21 yaşındaki Towns, Kevin Garnett'i 186 günle geride bırakarak Timberwolves tarihinin en genç "triple double" yapan oyuncusu oldu.

Timberwolves'ta 25 sayı, 5 ribaunt üreten Andrew Wiggins, 20 sayı, 8 ribauntla oynayan Gorgui Dieng ve 18 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 4 top çalmayla mücadele eden Ricky Rubio'nun gayreti sonucu değiştirmedi.

Ev sahibi Nuggets'ı galibiyete, 18 sayı kaydeden Danilo Gallinari, 17'şer sayı atan Wilson Chandler ve Gary Harris, maçı 16 sayı, 11 asist, 8 ribauntla tamamlayan Nikola Jokic taşıdı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 101-120

Washington Wizards-Indiana Pacers: 111-105

Atlanta Hawks-New York Knicks: 102-98 (uzatmada)

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 94-119

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 101-99

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 102-98

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 119-98

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 105-103

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 102-89

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 121-111