STBL HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Randy Culpepper
BASKETBOL

Best Balıkesir'de Culpepper kadro dışı

Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından Best Balıkesir'de Randy Culpepper, kadro dışı bırakıldı

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:42:55 Güncelleme: 15:24:04

Kulüp başkanı Gafur Çoymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanındaki kötü ve isteksiz performansı nedeniyle kadro dışı bırakıldığını söyledi.

ABD'li oyuncunun bir süre önce takımdan ayrılmak istediğini hatırlatan Çoymak, "Teknik heyetin kararıyla kadro dışı kaldı. Bir an önce kafasını toparlayıp takıma uyum sağlamasını istiyoruz." dedi.

Ligde bu sezon 11 maçta 14,7 sayı, 1,5 ribaunt, 2,7 asist ortalamalarıyla mücadele eden Culpepper, Best Balıkesir'den önce Beşiktaş Sompo Japan'da da forma giymişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2016 yılının unutulmaz olayları
DİĞER

Tarihi gün
İbrahim Toraman'ın Alex de Souza anısına, Alex'ten cevap
FUTBOL

"O an anladım ki..."
Galatasaray'da Yasin-Chedjou-Hamit kararı
FUTBOL

Tuzla maçının faturası kesiliyor!
Jennifer Aniston isyan etti: Artık çok sıkıldım!
DÜNYADAN

Jennifer Aniston isyan etti: Meme uçlarım bile ...