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BASKETBOL

Milwaukee Bucks'tan görülmemiş kombine

NBA'de mücadele eden Bucks taraftarlarını salona çekebilmek için galibiyet garantili kombine çıkarıyor.

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:11:40 Güncelleme: 16:24:01

Normal sezonu 82 maç süren, dünyanın bir numaralı basketbol ligi NBA'da mücadele eden Milwaukee Bucks takımı salonuna taraftar çekmek için ilginç bir uygulama başlattı.

11 Ocak 2017'de satışa çıkaracakları ve 13 Ocak'ta oynayacakları Miami Heat karşılaşmasından başlayarak geçerli olacakları kombineler, takım 10 galibiyet alana dek geçerli olacak. 149$ bedelle satın alınabilecek 10 galibiyet garantili kombinelere ait biletler, maç gününde takımın dijital medya uygulamaları üzerinden edinilebilecek.

Seyircilere verilecek koltuklar ise sabit olmayacak. Maçtan maça değişiklik gösterecek koltuklar, mevcut olanlar arasından en iyi ihtimal gözetilerek taraftarların hizmetine sunulacak.

Milwaukee Bucks kulübünün Pazarlama Kurulu Başkanı olan Dustin Godsey yaptığı açıklamada şöyle dedi:

  • "Takımımız playofflara kalmak için çaba harcarken bizim görevimiz, Giannis Antetokounmpo, Jabari Parker gibi yetenekli oyuncularımızı izlemeyi seven Bucks taraftarlarını takımla bütünleştirmek için yaratıcı yollar bulmak." Dustin Godsey

Kombine şartlarına göre, eğer Bucks evinde % 50 galibiyet yüzdesinin altına düşerse taraftarlara 21 maçlık bilet verilecek. Bu maç sayısı Milwaukee Bucks takımının, yeni uygulama başladıktan sonra sezonun geri kalanında evinde oynayacağı maç sayısına eşit.

Bucks en iyi performansını gösterdiği takdirde, taraftarların izlemesi garanti olan maçlar Miami Heat(2), Philadelphia 76ers(2), Houston Rockets, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Detroit Pistons, Utah Jazz ve Phoenix Suns. Şu ana dek NBA normal sezonunda 14 galibiyet Bucks bunların 10'unu sahasında alırken, toplam 15 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Wisconsin ekibi, lig genelindeki seyirci ortalamasında ise maç başına 15,223 taraftar ile 30 takımlı ligde 27. sırada yer alıyor.  

 

 

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