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Bellona AGÜ seri peşinde

Bellona AGÜ, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında yarın karşılaşacağı BOTAŞ'ı mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:05:05 Güncelleme: 17:06:20

Bellona AGÜ Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, ligde son 5 haftayı galibiyetle kapatarak, zirve takibini sürdürdüklerini söyledi.

Son dönemde iyi bir ivme yakaladıklarına dikkati çeken Bozbey, şunları kaydetti:

"Sakatlarımıza rağmen geçen haftalarda iyi sonuçlar almayı başardık. Şimdi önümüzde BOTAŞ karşılaşması var. BOTAŞ'ı mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyoruz. Her geçen hafta takım daha da iyi hale geliyor. Takımın morali yerinde. İnşallah yarın güzel bir galibiyete imza atar ve yılın son karşılaşmasını galibiyetle kapatırız."

Bozbey, taraftarlara çağrıda bulunarak yarın tribünleri doldurup takıma destek olmalarını istedi.

Bellona AGÜ-BOTAŞ maçı, yarın saat 16.00'da Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanacak.

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