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Gaziantep Basketbol: 93 - Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 69

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Gaziantep Basketbol, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 93-69 yendi

30 Aralık 2016 Cuma, 21:36:08 Güncelleme: 21:40:37

GAZİANTEP BASKETBOL: 93 - HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: 69
SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ozan Çakar, Ali Şakacı

GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins 11, Emre Özkanlı 2, Altan Erol 5, Alper Özcan 2, Denmon 15, Ruzic 6, Berke Sungur 3, Balazic 11, Cherry 14, Jefferson 24

HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: Atilla Dağdelen 2, Sakut Taylan Süerkip, Can Coşkun, Carter 14, Yesukan Onar 8, İsmail Yiğit Yüceer, Shorter 22, Yiğit Baran Sarıkaya 2, Hummer 12, Morrison 9

1. PERİYOT: 32-22
DEVRE: 56-36
3. PERİYOT: 78-53
BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 35.19 Sakut Taylan Süerkip (Halk Enerji TED Ankara Kolejliler)

 

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 32-22 önde bitirdi. İyi performansını ikinci periyoda da taşıyan Gaziantep Basketbol, devre arasına 20 sayı farkla 56-36 üstün girdi. Mücadelenin üçüncü çeyreğini 78-53 önde geçen Gaziantep temsilcisi, karşılaşmayı 93-69 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 24 sayıyla Gaziantep Basketbol'dan Jefferson oldu.

 

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