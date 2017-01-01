Galatasaray Odeabank'ın basketbol oyuncusu Austin Daye, Reina'ya yapılan hain terör saldırısı sonrasında yaptığı paylaşımında, rezervasyonunu son dakikada iptal ettiğini söyledi.

Daye, "Dün gece Reina'da restoranda ve gece kulübünde yaşananlara hala inanamıyorum. Rezervasyonum vardı ve son dakikada iptal etmiştim. Tanrı'ya şükrediyorum ve 2017'de daha iyi, barış içinde bir dünya için dua ediyorum. Bunu yapan teröristler insan değil, cani. Dualarım bu harika şehirdeki insanlar ve saldırıda zarar gören herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.









