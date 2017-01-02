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Deon Thompson
BASKETBOL

Galatasaray Deon Thompson’ın sözleşmesi feshetti

Galatasaray Odeabank, ABD'li Deon Thompson ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:51:19 Güncelleme: 14:14:37

 

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Deon Thompson'ın sözleşmesinin karşılık feshedildiğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Deon Thompson’a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

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