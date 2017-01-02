Galatasaray Deon Thompson’ın sözleşmesi feshetti

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Deon Thompson'ın sözleşmesinin karşılık feshedildiğini açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Deon Thompson’a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü"
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